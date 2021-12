Dalma Maradona: “Ho parlato con il Sindaco e sono più ottimista”

Dalma Maradona, figlia di Diego, in questi giorni è a Napoli per girare le ultime scene del suo documentario sulla vita di suo padre. Aveva fatto scalpore l’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport in cui attaccava il Napoli e De Laurentiis, accusandoli aver rifiutato la sua richiesta per entrare all’interno dello stadio dedicato a suo padre per girare alcune scene del documentario.

Maradona e le sue figlie

Sempre a La Gazzetta dello Sport, questa volta Dalma ha rilasciato un’intervista meno polemica, parlando delle belle emozioni che le hanno lasciato questi giorni a Napoli e rilasciando parole d’amore nei confronti dei napoletani. Sull’argomento documentario e stadio, è stata molto chiara.

“Dei campioni di oggi ammiro soprattutto Insigne. Avrei voluto incontrarlo perché so che ha un grande tatuaggio di papà sulla coscia. E ho molto gradito le sue parole di stima nei confronti del campione e dell’uomo che è stato Maradona. Purtroppo il Napoli mi ha impedito di intervistarlo per il documentario.

Del presidente De Laurentiis e dei “no” del Napoli preferisco non parlare. Confido ancora comunque di poter varcare i cancelli dello stadio. Dopo il colloquio avuto giovedì con il sindaco Manfredi, che si è dimostrato disponibile, voglio essere ottimista e spero di poter filmare quel luogo magico dove papà fece felice una città intera”.