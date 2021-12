Gli svaligiano la casa, terribile scoperta dopo Atalanta-Villarreal

Ieri alle ore 19.00 l’Atalanta ha giocato contro il Villarreal per la sfida di Champions League al Gewiss Stadium. Serata non positiva per l’attaccante Luis Muriel. Il giocatore durante i minuti finali del match stava per regalare alla sua squadra il pareggio, ma il pallone ha colpito il palo sul quale si sono spente le speranze di rimonta dell’Atalanta.

Atalanta Muriel

Luis Muriel al termine della sfida ha ricevuto una triste notizia: i ladri hanno derubato nella sua abitazione. Secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, tra gli oggetti derubati ci sono orologi ed altre cose di valore, ma l’esatta cifra sottratta al calciatore è ancora da stabilire.