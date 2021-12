Koulibaly imprescindibile, Manolas out da troppo tempo: il dato preoccupante del Napoli

Il Napoli è ancora la difesa meno battuta di tutta la Serie A, questo è vero, però c'è da segnalare un grandissimo calo dopo il rientro della sosta nazionali di novembre, quindi a partire dalla partita contro l'Inter. Nelle ultime quattro partite (Inter, Lazio, Sassuolo, Atalanta) gli azzurri hanno subito ben 8 reti, mentre invece nelle precedenti 12 gare di campionato i gol subiti erano solamente 4. C'è stato un calo netto della difesa, come si può vedere, complici anche gli infortuni che non danno una mano. Manolas ormai è fuori da tempo, da poco anche Koulibaly è out. La squadra di Spalletti è ridotta all'osso e non sarà semplice tenere botta, giocando così spesso, anche nelle ultime tre partite del girone d'andata. In mattinata, anche Il Mattino ha approfondito la questione.

"Dopo la sosta c'è stato un calo sotto questo aspetto tenendo presente anche i tre gol incassati dall'Inter. La difesa ha sofferto soprattutto nella ripresa anche per il poco filtro del centrocampo: Lobotka aveva retto, poi è stato costretto ad uscire per infortunio e al suo posto è entrato Demme ma il tedesco che non è ancora al top della condizione. Senza Koulibaly, il vero leader della difesa azzurra, e senza Manolas, anche lui indisponibile, Spalletti ha gli uomini contati in difesa e ha scelto la soluzione a tre in difesa con i due esterni Malcuit e Mario Rui che hanno coperto sulle fasce con particolari momenti della partita in cui la difesa è diventata a cinque"