Dionisi: "Contro il Napoli dovremo avere la stessa attenzione di Milano. Non vedo l'ora di conoscere Spalletti"

Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa alla viglia della sfida di campionato contro il Napoli.

Dionisi Conferenza Stampa

Cosa puoi mettere subito in campo contro un'altra grande, il Napoli, dopo San Siro?

"Vorrei rivedere la stessa attenzione. Abbiamo parlato ieri con la squadra, abbiamo parlato di attenzione, di applicazione, di fase difensiva, delle cose che abbiamo sottolineato perché non sempre ci sono state. Ne siamo consapevoli. Domani dovremo dimostrare di essere cresciuti da questo punto di vista".

Matheus Henrique?

"Si è ritagliato spazio sgomitando e meritandoselo. Sono contento per lui perché ha fatto un'ottima prestazione. È uscito malconcio dalla partita e dobbiamo valutarlo, ad oggi non so se si allenerà o se riuscirà a fare tutto l'allenamento. Abbiamo oggi e domani per valutarlo. Abbiamo varie soluzioni in mezzo al campo, rende il gioco più fruibile e più imprevedibile".

Almeno 4 gol vengono da una riaggressione alta, da una ripartenza breve. E' un'arma che bisogna saper adattare o vale sempre?

"Ci concentriamo molto sul gioco ma non si valuta il fatto che spesso si fa gol su una riconquista, su una palla persa riconquistata, riaggredita ed effettivamente siamo stati bravi perché a Milano non abbiamo aggredito alto, le qualità del Milan e domani del Napoli non ce lo permetteranno nuovamente, ma se saremo compatti poi è più facile".

Spalletti?

"Non vedo l'ora di conoscerlo. Ne ho sentito parlare tantissimo, lo apprezzo e lo ammiro per i risultati e per la personalità che ha. Come lui io ho avuto la fortuna di passare da Empoli e sono toscano. Sarà un piacere stringergli la mano, poi giocano fortunatamente i giocatori".

Com'è cambiato il Napoli senza Osimhen?

"Non lo devo spiegare io il Napoli, ha giocatori importanti. Senza Osimhen, c'è Mertens che ha trovato continuità e sta ricoprendo un ruolo che aveva già fatto a Napoli. Hanno caratteristiche diverse: Osimhen è finalizzatore e allungava le squadra, Mertens fa giocare di più, ma sono due giocatori importanti".

Boga è recuperato?

"Oggi si allenerà e valuteremo. Non lo rischieremo, a ieri era praticamente recuperato ma ci riserviamo di valutare l'allenamento di oggi e domani mattina, poi vedremo".