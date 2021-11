Cerimonia Maradona, incerta la presenza degli ex compagni di squadra: "Non abbiamo dimenticato lo sgarro della società"

Domani, in occasione di Napoli-Lazio, è stato organizzato un grande evento per celebrare la memoria di Diego Armando Maradona. Allo stadio saranno presenti anche i vertici del calcio italiano e mondiale, ma non è sicura la presenza degli ex compagni di squadra che vinsero lo scudetto con lui.

Celebrazione Maradona Napoli

Come riportato sull'edizione odierna del Corriere dello Sport, i giocatori di quel Napoli del 1987, campione d'Italia per la prima volta nella storia del club, non dimenticano lo sgarro compiuto dalla società. Il riferimento è all'episodio del 10 maggio 2017, quando i giocatori trovarono le porte dello stadio chiuse e dovettero rinunciare a un giro celebrativo nel giorno del trentennale del primo scudetto. La decisione non è stata ancora presa, ma domani sera, allo stadio Diego Armando Maradona, potrebbero mancare gli uomini più importanti di quel Napoli di Diego.