Schowch: "C'è un'assenza che peserà più di quella di Osimhen"

Stefan Schwoch, talent di DAZN ed ex attaccante del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli. Di seguito le sue parole:

"Infortunio di Osimhen? La sua è un'assenza molto importante per il Napoli, ha caratteristiche uniche. Ha velocità, forza fisica e colpo di testa: è un attaccante completo, la sua assenza si farà sentire.

Chi al suo posto contro la Lazio? Domenica mi aspetto che giochi Mertens, l'ho visto carico a Milano. Ha dei colpi incredibili.

Mertens Inter Napoli

È vero che l'età passa per tutti, ma lui credo sia un giocatore che possa dare qualcosa in più per la maglia del Napoli. Con il passare dei minuti, poi, Petagna può dare più fisicità che, logicamente, non si avrebbe con il tridente leggero. Tuttavia, con questa soluzione c'è molta più velocità: è sicuramente da tenere in considerazione.

Calendario? Partite facili o scontate, specialmente in Serie A, non ce ne sono. Detto ciò, si può pensare di fare un piccolo salto di qualità giocando quattro delle prossime sei partite in casa.

Lazio e Atalanta saranno impegni duri, così come lo scontro diretto con il Milan. Rimango comunque dell'idea che sia ancora il Napoli a dipendere da se stesso.

Io continuo a credere che il Napoli sia una delle principali pretendenti per lo Scudetto. Se devo sbilanciarmi, sono quasi più dispiaciuto dell'assenza di Anguissa rispetto a quella di Osimhen. Lui è fondamentale, è il fulcro del centrocampo".