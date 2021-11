VIDEO | Cosa sta succedendo tra Insigne e il Napoli? Facciamo chiarezza

Quella di Lorenzo Insigne non è di certo una situazione semplice, ma non lo scopriamo soltanto oggi.

Il contratto del capitano del Napoli scadrà nella prossima estate e da tempo la società azzurra e Lorenzo stanno cercando un accordo per proseguire questa lunga storia d’amore.

Negli ultimi giorni ci sono state dichiarazioni da entrambe le parti che hanno fatto riflettere e non poco. Prima De Laurentiis che ha passato la palla a Lorenzo Insigne, invitandolo a fare la scelta migliore per il suo futuro, mettendo in chiaro che il Napoli avrebbe comunque piacere nel proseguire allungando il suo contratto.

Ma a quali condizioni? È questo il problema principale, visto che l’agente di Insigne, invece, attraverso un’intervista concessa ai colleghi de Il Roma ha parlato di un’offerta da parte della società che prevede la riduzione di quasi il 50% dell’ingaggio. “Non ho mai visto un’offerta di rinnovo al ribasso” ha detto il procuratore Vincenzo Pisacane, sottolineando quanto sia rimasto scosso Insigne dalla proposta.

MLS? Nulla di vero, ma allora quale sarà il futuro del capitano del Napoli? Davvero ci sarà un epilogo a fine stagione per un rinnovo contrattuale mancato? Ecco, lo abbiamo detto in precedenza, quella di Insigne non è una situazione semplice ad oggi ma il Napoli dovrebbe comunque fare un passo in avanti perché un giocatore così meriterebbe di chiudere la carriera nella squadra per cui ha dato tutto.

Più volte si sottolinea l’assenza di bandiere nel calcio moderno e Lorenzo è una di quelle poche rimaste. De Laurentiis farebbe bene a non lasciarsela scappare.

#insigne #napoli #delaurentiis