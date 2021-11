Rinnovo Insigne, Alvino sicuro: "De Laurentiis sereno, ma c'è un grande pericolo"

Quest'oggi Aurelio De Laurentiis ha rilasciato alcune dichiarazioni al margine dell'iniziativa Race of the cure, dove ha anche espresso una frase riguardo il futuro incerto del capitano Lorenzo Insigne. Parole che hanno lasciato qualche dubbio sulla sua permanenza.

Rinnovo Insigne, Alvino: "De Laurentiis sereno, si vuole continuare insieme"

Carlo Alvino ha espresso una sua opinione nel corso di "Radio Goal" sulla questione relativa al rinnovo di Insigne, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Di seguito le sue parole:

"Ho trovato un De Laurentiis molto sereno, dove anche sulla questione di Insigne mi è sembrato in linea con quello che ha sempre dichiarato. Avremmo trovato un De Laurentiis pronto a scappare in altre circostanze mentre ora è restato sereno. Ha inteso che non c'è chiusura ma si sta continuando a lavorare. Mi pare di capire che la società azzurra sia propensa a far continuare questo matrimonio, stessa cosa per Insigne. La trattativa continua ad essere serena, mi piacerebbe che non ci fosse l'avvelenamento di questa trattativa da parte di terzi, riferendomi all'ambiente esterno".