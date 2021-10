Napoli-Torino, le probabili formazioni: pochi dubbi per Spalletti, Juric ha deciso su Belotti

È arrivato il momento anche per il Napoli, il ritorno del campionato dopo la sosta nazionali. Oggi, per l'ottava giornata di Serie A, la sfida è contro il Torino di Ivan Juric. Gli azzurri sono quasi al completo, Spalletti avrà quasi tutti i suoi calciatori a disposizione, cosa che non si può dire per il tecnico granata.

Per l'allenatore azzurro pochissimi dubbi, anzi, tante certezze. Sicuramente almeno undici, perché la formazione di partenza è quasi scritta visto il rendimento altissimo portato avanti nelle prime battute di questa stagione. In porta Ospina, in difesa confermato Rrahmani assieme a Koulibaly, blocco di centrocampo ancora composto da Fabian e Anguissa, poi Politano dal 1' e avanti fisso Osimhen.

Il Toro, invece, dovrà fronteggiare qualche difficoltà a livello di presenze dal 1', a partire dal rientro di Andrea Belotti: il centravanti, anche oggi, non riuscirà ad esserci al 100% anche se probabilmente potrebbe essere utile nella ripresa. Al posto del capitano granata giocherà Zaza (anche lui recuperato), poi Linetty con Brekalo sulla trequarti, mentre Baselli vince il ballottaggio a centrocampo con Pobega.

NAPOLI-TORINO, LE PROBABILI FORMAZIONI

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Anguissa; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Spalletti.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Buongiorno; Singo, Baselli, Mandragora, Ola Aina; Linetty, Brekalo; Zaza. All. Juric.