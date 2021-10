Insigne, in caso di addio il Napoli pensa ad un campione d'Europa per sostituirlo

La situazione del rinnovo di contratto di Lorenzo Insigne - com'è ormai noto da svariati mesi - è tutt'altro che semplice.

Stando a quanto riferito da fichajes.net, in caso di mancato rinnovo del suo capitano, il Napoli potrebbe virare su un fresco campione d'Europa.

Insigne capitano Napoli

Per sostituire Insigne, infatti, pare che Luciano Spalletti abbia richiesto un rinforzo di esperienza e sicurezza per il reparto offensivo.

In tal senso, Federico Bernardeschi potrebbe essere una buona alternativa in caso il rinnovo tra Insigne e il Napoli non si concretizzasse, dato che anche l'esterno della Juventus non ha una situazione contrattuale così serena.

Quel che è certo, in ogni caso, è che Insigne infiammerà sicuramente i prossimi mesi di mercato.