Zoff: "La fascia di capitano ha perso valenza! Insigne? Ormai si cerca solo una cosa"

L'ex portiere (e capitano) della Juventus e della Nazionale Dino Zoff ha concesso un'intervista al Corriere della Sera, dove ha affrontato alcuni temi importanti.

Tra questi, anche i numerosi capitani in scadenza di contratto, fra i quali Handanovic, Romagnoli, Dybala e Insigne. Queste le sue parole:

Insigne capitano Napoli

"La fascia per me era un valore, ora non lo è più: tutti vogliono soltanto ottenere contratti migliori.

Il ruolo del capitano è importante e dovrebbe essere assegnato in base alla personalità, non secondo il numero di presenze.

Bisogna valutare l’abilità nel trasmettere principi ai compagni e la bravura nel relazionarsi con il direttore di gara. Nel rugby, ad esempio, mi sembra tutto diverso. Lì sono all’avanguardia per la sportività nei comportamenti".