Giaccherini: "Napoli benissimo, mi sta sorprendendo per un motivo"

L'ex calciatore di Juventus e Napoli, oggi opinionista di Dazn, Emanuele Giaccherini, ha rilasciato un'intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport parlando del campionato di Serie A:

"Juventus già fuori dalla lotta scudetto dopo 5 giornate? Vedo Inter, Milan e Napoli più avanti rispetto ai bianconeri e ci metto dentro pure la Roma, che con Mourinho ha acquistato tanto. L’Inter e il Milan sono messe meglio come organizzazione di gioco. Il Napoli mi sta sorprendendo per come riesce a vincere le partite con grande facilità".