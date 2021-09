Spalletti: "Stasera abbiamo avuto un carattere forte. Osimhen può ancora migliorare in questi fondamentali"

Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match Leicester-Napoli.

"Secondo me, la squadra ha iniziato nella maniera giusta e poi ha perso qualche palla nella costruzione che ci è costata cara. La cosa più importante è che abbiamo avuto una grande reazione dopo il gol, preso mentre stavamo crescendo.

La squadra stasera ha avuto un carattere forte, i ragazzi hanno messo qualcosa in più e abbiamo raggiunto il pareggio. Non sono stato bravo io con i cambi, sono stati bravi i ragazzi che sono entrati in campo.

Osimhen deve ancora conoscere delle cose e poi diventerà superbomber. Deve trovare un po' di precisione nelle scelte che fa e nei movimenti, a volte butta all'aria corse inutili. Tecnicamente può ancora migliorare qualcosa".