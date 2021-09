Novità sulle condizioni di Ghoulam dopo le visite a Villa Stuart

Come riportato dalla SSC Napoli, nel corso della mattinata il calciatore Faouzi Ghoulam, insieme al Responsabile Sanitario Dott. Raffaele Canonico, si è recato a Villa Stuart per effettuare le visite di controllo con il Prof. Mariani. Secondo quanto rivelato dagli accertamenti, il giocatore può continuare con tranquillità il suo percorso di reintegro completo nel gruppo di squadra.

C'è ancora da attendere dunque per rivedere l'algerino in campo per una partita ufficiale con la maglia azzurra, ma procede secondo la tabella di marcia il suo recupero dall'infortunio.