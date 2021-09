Dopo la sconfitta di Napoli, Nedved: "Per noi è una novità, ma c'è tempo per recuperare"

Ai microfoni di JTV, prima del fischio di inizio di Malmoe-Juventus, Pavel Nedved ha lasciato alcune dichiarazioni dopo la sconfitta al Maradona contro il Napoli. Queste le sue parole:

"È una novità per noi non aver ancora vinto da inizio campionato. Dobbiamo rimanere tranquilli e concentrati, dobbiamo fare la nostra partita cercando di trovare i tre punti e mi aspetto delle prestazioni individuali di alto livello. Il Malmoe è una squadra molto fisica, che metterà il match su questo aspetto e sul quello del ritmo, dobbiamo tenere bene l'impatto fisico perché tecnicamente possediamo qualcosa in più a loro. Per quanto riguarda il Campionato c'è tempo per recuperare, restiamo tranquilli perché il lavoro verrà valutato nel tempo, mentre oggi speriamo di partire con il piede giusto perché in Champions League è più difficile recuperare una falsa partenza. Le emozioni che vivi in queste partite sono davvero belle, speriamo di avere al più presto gli stadi pieni che danno un qualcosa in più sia sul piano emotivo che di prestazioni".