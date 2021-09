Bologna, un mese di stop per un centrocampista! Potrebbe saltare il Napoli

Il Bologna ha perso il centrocampista Kinsgley Micheal per circa un mese. Questo quanto evidenziato dagli esami a cui si è sottoposto il classe 99 nel primo pomeriggio di oggi.

Il mediano nigeriano viene da tre anni consecutivi in prestito in Serie B, prima al Perugia nel 2018/2019, poi alla Cremonese nel 2019/2020, e infine alla Reggina nella passata stagione. La migliore delle tre fu decisamente la prima, con 25 presenze in cui collezionò un gol e 2 assist. Appena 13 presenze nelle ultime due stagioni.

Quest'anno è rimasto per guadagnarsi i gradi del titolare. Progetto rimandato a tra un mese. Gara con il Napoli in dubbio, visto che si dovrebbe giocare il 28 settembre. Bisognerà capire se riuscirà a tornare in forma per tempo. Di seguito la nota del club sul proprio sito ufficiale:

"All’indomani della vittoria sul Verona la squadra ha ripreso ad allenarsi: seduta defaticante per i titolari di ieri sera, lavoro in campo per gli altri. Differenziato per Jerdy Schouten. Gli esami cui è stato sottoposto Micheal Kingsley hanno evidenziato una lesione di primo grado del retto femorale destro, con tempi di recupero di circa un mese".