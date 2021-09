Verso Napoli-Juve: Spalletti manderà in campo Ospina soltanto in un caso

La titolarità di David Ospina nella sfida contro il Cile con la sua Colombia giovedì notte a Barranquilla, non è nemmeno da mettere in dubbio.

L'estremo difensore colombiano difenderà i pali della sua nazione anche e soprattutto in questa sfida per poi prendere, il venerdì, un volo che da Barranquilla stessa, porterà lui ed il connazionale Cuadrado a fare uno scalo a Lisbona prima di arrivare a Napoli in tarda serata.

I due colombiani riposeranno in città ed avranno meno di 24 ore di tempo prima di scendere in campo alle ore 18. Spalletti manderà sul rettangolo verde Ospina solo se non avrà alcun tipo di acciacco o problema, altrimenti toccherà ad un debuttante tra Marfella ed Idasiak.