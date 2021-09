Ricorso Osimhen, domani il verdetto: cosa filtra

È atteso nella giornata di domani il verdetto sul ricorso contro la squalifica di Victor Osimhen per due turni rimediata nella sfida contro il Venezia dopo la manata ad Heymans.

La Corte d'Appello ha fissato per domani l'udienza in cui il legale del Napoli, l'Avvocato Mattia Grassani, illustrerà le memorie difensive ed un video che potrebbe "scagionare" il nigeriano dai due turni di stop.

Lo staff legale del Napoli mostrerà dei differenti fermo-immagine del contatto fra Osimhen ed Heymans, giudicato "uno schiaffo al volto con il pallone non a distanza di gioco" dal giudice Mastandrea.

Per l'Avvocato Grassani, quella di Osimhen è stata "una manata per divincolarsi e collocarsi in una posizione di gioco migliore". Lo staff legale del Napoli ha anche chiesto l'audizione del direttore di gara Gianluca Aureliano.

Il precedente legato a Ciro Immobile fa ben sperare lo staff ed i tifosi, ma potrebbe non essere bastevole in quest'occasione.