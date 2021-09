Sponsor di maglia, crescono i ricavi in Serie A: la posizione del Napoli

Nonostante la crisi pandemica che ha attanagliato il calcio italiano, la Serie A ha superato il record degli investimenti per quanto concerne le sponsorizzazioni delle maglie. A riportarlo è l'edizione odierna di TuttoSport.

Nonostante soltanto cinque società sfruttino tutti e cinque gli spazi necessari sulle divise da gioco per le sponsorizzazioni, ciò non impedisce alla massima serie di incassare 190,5 milioni di euro e porre un nuovo record agli incassi (+20 milioni rispetto alla stagione precedente).

Introiti da capogiro che, divisi per club, fanno una media investimento pari a 9,52 milioni di euro per club, ma solo sette realtà su venti superano questo livello e parliamo (in ordine) di: Juventus (52,5 milioni), Inter (29 milioni), Fiorentina (26,1 milioni), Sassuolo (18 milioni), Roma (15 milioni), Milan (14,5 milioni) e Napoli (11,5 milioni).

Il maggior numero di contratti di sponsorizzazione è collegato al main sponsor (15), agli sleeve (manica sinistra) e back (retro della maglia). Fanalino di coda di questi contratti il second sponsor con soli sei accordi conclusi.

Da questa classifica, escludiamo: Lazio, Salernitana, Venezia, Genoa e Spezia, ancora alla ricerca del main sponsor.