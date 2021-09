Meret infortunato, Ospina in Sudamerica: chi giocherà in porta contro la Juventus?

La notizia del serio infortunio occorso ad Alex Meret pone al Napoli un interrogativo che, almeno oggi, non pare avere una risposta: chi giocherà in porta contro la Juventus?

Per ovvie ragioni, il portiere italiano non sarà disponibile per la terza giornata di campionato. Il pensiero si sposterebbe subito su David Ospina, che per tutta la scorsa stagione si è alternato con lo stesso Meret e quest'anno ha accettato i gradi di secondo portiere.

C'è però un grande problema relativo all'esperto estremo difensore: Ospina, infatti, sarà impegnato con la sua Colombia in Sudamerica, nelle partite relative alla fase di qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022.

Il numero 25 disputerà l'ultima gara contro il Cile venerdì 10 settembre all'una di notte (ora italiana), rischiando fortemente di non riuscire ad arrivare in tempo - o, comunque, non nelle migliori condizioni psicofisiche - per presentarsi al Diego Armando Maradona sabato 11 settembre quando, alle ore 18, ci sarà il fischio d'inizio di Napoli-Juventus.

L'alternativa sarebbe il classe 1999 Davide Marfella, giovane terzo portiere che, fino alla scorsa stagione, era in forza al Bari.