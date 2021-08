Meret: "Il mister ci affida tante responsabilità, sa che siamo forti. Wembley? Quella notte resta indimenticabile!"

Alex Meret, portiere del Napoli e della Nazionale di Mancini, è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare dell'inizio della nuova stagione. Ecco tutte le sue dichiarazioni:

"Vincere con l'Italia a Wembley è stata un'emozione indescrivibile, una notte magica, indimenticabile. Vincere l'Europeo ha dato tanto entusiasmo a me, Lorenzo e Giovanni, questo successo ci dà una grande spinta anche per il futuro. Anche rivedere i tifosi è stata una grande emozione, finalmente è stata colmata questa mancanza, giocare con il pubblico è molto più bello. Domenica per come si era messa la partita, la presenza della gente è stata fondamentale".

"Insigne è il nostro punto di riferimento, ci sta sbagliare un rigore, ha dimostrato però di avere tanta personalità ripresentandosi sul dischetto realizzando la rete del vantaggio. Per come si era messa la partita non era affatto scontata la vittoria, dopo l'infortunio di Zielinski e l'espulsione di Osimhen non era più scontato il successo. Victor era dispiaciuto dopo quello che ha fatto, ci ha messo un po' in difficoltà e da questi episodi deve imparare a non farlo accadere in altre occasioni".

"Il mister ci affida tante responsabilità, sa che siamo forti e di conseguenza si fida molto di noi. In squadra ho un gran rapporto con Koulibaly, lui è da tanti anni qui a Napoli e sono fortunato ed orgoglioso di poter condividere le partite con lui".

"Lavoro tutti i giorni per diventare sempre più forte, so che ho ancora margini di miglioramento e sono consapevole di dover ancora lavorare tanto. Champions League? Siamo un gruppo molto forte, purtroppo l'anno scorso non abbiamo centrato l'obiettivo ma questa stagione lavoriamo al massimo per tornarci".

"La Juventus e l'Inter per me sono sullo stesso livello, hanno entrambe grandi campioni e nonostante i nerazzurri abbiano perso qualche calciatore sono comunque una grande squadra".