Lavezzi ricorda Napoli: "Quattordici anni dal mio esordio. Ero molto felice!"

Ezequiel Lavezzi, per tutti il Pocho, ha postato sul suo account ufficiale Instagram alcuni scatti del suo trascorso partenopeo ricordando il suo esordio in maglia azzurra che avveniva proprio oggi. Il 26 agosto agosto del 2007 infatti Lavezzi esordiva in Serie A con la maglia del Napoli, nel match casalingo contro il Cagliari perso per 0-2 dagli azzurri.

L'esordio vero e proprio però fu il 18 agosto in Coppa Italia contro il Pisa, quel giorno il Pocho mise a segno una tripletta, facendo già capire ai suoi tifosi che sarebbe scattato subito un legame indissolubile, legame che esiste ancora oggi.

Ecco il post pubblicato da Lavezzi: