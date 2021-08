Problemi per un azzurro, costretto a fermarsi in allenamento

Durante l'allenamento odierno, si è fermato Adam Ounas. Il giocatore algerino ha lasciato anzi tempo il campo a causa di un affaticamento.

L’entità dell’infortunio di Ounas sembra comunque non essere niente di grave. L'attaccante algerino ex Crotone ha infatti svolto soltanto delle terapie. Nel pomeriggio ci sarà la sessione pomeridiana di allenamento alla quale però Ounas non parteciperà in via precauzionale. Da valutare dunque la sua convocazione in vista del match tra Genoa e Napoli in programma domenica alle ore 18:30.