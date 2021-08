Venerato sicuro: "Il problema per Insigne è il rapporto con De Laurentiis: ecco perché"

La questione del rinnovo del contratto di Lorenzo Insigne continua a tenere banco nel mercato del Napoli. Dopo le vacanze il capitano del Napoli si unirà ai suoi compagni e prenderà parte al ritiro di Castel di Sangro. Probabilmente l'Abruzzo sarà il teatro dell'eventuale accordo tra i due.

A tal proposito Ciro Venerato, noto giornalista sportivo ed esperto di calciomercato, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione.

"Spero che in Abruzzo si arrivi alla fumata bianca per Insigne ma non lo darei per certo. La realtà è che ci sono tante cose da chiarire e risolvere. Attualmente ci sono problemi sia economici che tecnici, che Napoli si potrà garantire ad Insigne. E poi ultimo ma non ultimo il rapporto con il presidente che ha bisogno di una rinfrescata, c’è bisogno di un chiarimento che manca secondo me da quando ci fu l’ammutinamento".