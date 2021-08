"Questa cosa vale più degli Europei eh!", la frase di Malagò fa il giro del web: polemica sui social

Grande entusiasmo per i due ori conquistati da Gianmarco Tamberi e da Marcell Jacobs nelle due discipline regine delle Olimpiadi, il salto in alto e i 100 metri.

Non ha saputo resistere alla gioia nemmeno il premier Draghi che al termine delle due finali, ha contattato telefonicamente il numero uno del CONI, Giovanni Malagò per congratularsi con lui e i due atleti.

Malagò al telefono con il Premier Draghi

Mario Draghi al telefono con l'atleta azzurro Gianmarco Tamberi che dice: “Grazie presidente, è pazzesco. Io non ci credo”.

A quel punto arriva Giovanni Malagò che, tornando in possesso del proprio smartphone, si allontana dai festeggiamenti per continuare il colloquio con Draghi. A quel punto le telecamere riprendono in mondo visione il pensiero di Giovanni Malgò che rivolgendosi al premier dice: "Mario, alla grande, guarda che questa cosa vale più degli Europei eh, questa è planetaria”.

E proprio le parole del n.1 del CONI stanno facendo in queste ore il giro del web, riscontrando vari commenti stizziti sui social. Sono tanti i tifosi della Nazionale che, invece, fanno notare come le parole di Malagò abbiano in qualche modo sminuito la vittoria dell'Europeo da parte dell'Italia di Mancini.

Il Premier Mario Draghi si è limitato a fare i complimenti, rispondendo: "Sono orgoglioso di voi, vi ho seguito. State onorando l’Italia”.