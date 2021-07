UFFICIALE - Le sfide con Bayern Monaco e Wisla Cracovia in pay per view su Sky: il prezzo

Dopo le due amichevoli disputate nel proprio ritiro in Val di Sole, contro Bassa Anaunia e Pro Vercelli, il Napoli si prepara alla doppia trasferta europea. Le prossime avversarie della squadra di Spalletti saranno, infatti, Bayern Monaco e Wisla Cracovia. Entrambe le trasferte dei partenopei saranno trasmesse su Sky Primafila, in pay-per-view, al costo di €9,99 ciascuna iva inclusa.

La prima trasferta sarà appunto quella tedesca, nell'Audi Football Summit, in programma all'Allianz Arena il 31 luglio dalle ore 16:30. (PPV codice di acquisto 439258)

La seconda amichevole sarà in polonia, organizzata per il 115^ anniversario della fondazione del Wisla Cracovia. Si disputerà all' Henrick Reyman Stadium, dalle ore 18 del 15 agosto. (PPV codice di acquisto 439269)