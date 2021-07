DOVE VEDERE NAPOLI PRO VERCELLI - Il Napoli di Luciano Spalletti si prepara alla sua seconda uscita stagionale. Stavolta l'avversario degli azzurri nel ritiro di Dimaro, dopo il match contro la Bassa Anaunia, sarà la Pro Vercelli, squadra che milita in Lega Pro Serie C.

Napoli Pro Vercelli dove vedere il match

A differenza della precedente sfida contro la Bassa Anaunia, il match tra Napoli e Pro Vercelli sarà trasmesso in chiaro in tv. La gara sarà infatti trasmessa in diretta in esclusiva dall'emittente regionale campana Canale 21.

L'emittente lo ha annunciato attraverso un post sui propri profili social:

"Appuntamento imperdibile per tutti i tifosi del Napoli Sabato 24 luglio dalle 17 trasmetteremo in diretta in esclusiva l'amichevole Napoli-Pro Vercelli. In studio Titti Improta, Pampa Sosa e Peppe Iannicelli. Da Dimaro telecronaca di Umberto Chiariello e commento tecnico affidato a Francesco Turrini".

Biglietti Napoli Pro Vercelli

Per la sfida tra la squadra parternopea e la compagine di Serie C sono ancora disponibili alcuni biglietti, al prezzo di 17,00€. La partita sarà disputata, come consuetudine, nel campo comunale di Carciato, a Dimaro.

Cosa ci dirà il match?

La sfida sarà utile per mettere ulteriori minuti nella gambe in vista della prossima stagione e si dovrebbe rivedere finalmente in campo in azzurro Piotr Zielinski, che negli ultimi giorni si è aggregato al ritiro del Napoli. Il match contro la Pro Vercelli potrebbe essere inoltre utile per vedere qualche esperimento da parte di Spalletti, come l'utilizzo di Osimhen sull'esterno o magari qualche sistema di gioco diverso dal 4-2-3-1 che potrebbe essere utile agli azzurri in determinate partite nel corso della stagione. In ogni caso, moltissimi calciatori il cui futuro è in bilico dovranno sfruttare la sfida per convincere Spalletti a farli restare in azzurro nella prossima stagione.