Rinnovo Insigne, non solo problemi economici: c'entrano anche i diritti d'immagine! I dettagli

Altro giorno, stesso problema: il rinnovo di Lorenzo Insigne. Spalletti lo ha ammesso in conferenza stampa di volere il talento italiano al suo fianco nella sua squadra, ma non dipende solo dall'ex Inter e Roma. Stasera, nel corso de Calciomercato - L'Originale, è intervenuto Massimo Ugolini, giornalista di Sky Sport attualmente a Dimaro per seguire il ritiro del Napoli. Ecco quanto ha dichiarato:

"Il rinnovo di Insigne è nella stessa posizione da giorni: stallo totale. Non è solamente una questione di soldi, ma anche altre dinamiche contrattuali e di obiettivi. Indubbiamente Lorenzo gradirebbe un ritocco verso l'alto del suo ingaggio, vista anche l'età e il suo momento di forma, ma sarebbe anche verso la cessione dei diritti d'immagine, essere più libero da determinati vincoli. Staremo a vedere, presto avverrà un incontro tra ADL e l'entourage di Insigne".