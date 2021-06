Bomba dalla Spagna: "Ronaldo e Messi insieme al Barcellona!"

Secondo quanto riferito dal noto portale spagnolo AS, nelle ultime ore il Barcellona starebbe pensando ad un affare clamoroso, quello di portare Cristiano Ronaldo in blaugrana al fianco di Leo Messi.

L'idea è in primis di usare come possibili contropartite uno tra Sergi Roberto, Coutinho e Griezmann. Il sogno del presidente Joan Laporta – come sottolineato anche nell’edizione odierna di Tuttosport – sembra essere destinato a restare: far giocare Messi e Ronaldo insieme è infatti un pensiero ai limiti dell’utopia, e c’è da considerare il mercato in uscita del club blaugrana, che dovrebbe vendere un po’ di giocatori prima di poter anche solo pensare intavolare una trattativa del genere.