Corbo durissimo: “Insigne penalizzato dal buco nero Hysaj-Rui sulla sinistra”

Il terzino sinistro è il tallone d’Achille del Napoli da ormai 3 stagioni. Fin dal primo infortunio di Ghoulam la società non è mai intervenuta per rimpiazzare l’algerino, delegando a Mario Rui il compito di macinare chilometri ed assist. Quando il portoghese non è stato disponibile l’ha rimpiazzato Elseid Hysaj, terzino destro, che non ha mai brillato in un ruolo non suo.

Le brillanti prestazioni di Insigne in Nazionale, coadiuvato da Emerson o Spinazzola, sottolineano quanto manchi al Napoli un terzino sinistro di livello. Sulle pagine di Repubblica Antonio Corbo, noto giornalista sportivo, attacca la società partenopea, rea di penalizzare il suo stesso capitano. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Insigne esce da una ottima stagione sul piano personale. Mancini però offre un motivo di riflessione. Quanto vale Insigne, quanta serenità, lucidità, libertà di rifinire ha, se da sinistra sbucano Mario Rui o Hysaj, oppure un ciclone chiamato Spinazzola? Mai sostituito Ghoulam. Quanto quel buco nero ha penalizzato Insigne ed il Napoli? Si lavora per montare nella catena il ricambio che manca?”.