Il Napoli cerca in Olanda: quattro i nomi sul taccuino di Giuntoli. Koopmeiners il preferito

Il Napoli è pronto a regalare a mister Spalletti le pedine giuste per il suo gioco e per costruirgli una squadra da Champions. Secondo il “Corriere dello Sport”, il DS Giuntoli guarda ancora in Olanda: nel mirino ci sono il difensore Senesi del Feyenoord, Koopmeiners dell’AZ, Gudmundsson del Groningen e Flemming del Fortuna Sittard.

Marcos Senesi piace in difesa

Sulla fascia il Napoli avrebbe puntato Gudmundsson, il cui contratto col Groningen scadrà tra un anno. Mentre l’obiettivo seguito da tempo è Marcos Senesi, roccioso centrale difensivo di 24 anni che nell’ultima stagione ha fatto molto bene. Il prezzo del suo cartellino è però alto: si aggira intorno ai 20 milioni. Se non fosse stato così alto i due club ne avrebbero già parlato.

Idee a centrocampo

A centrocampo piacciono molto Flemming del Fortuna Sittard, che in questa stagione ha messo a segno 12 goal, e Koopmeiners, che a soli 23 anni ha già 150 presenze con l’Az e 15 goal all’attivo.