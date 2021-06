Florenzi out. Contro la Svizzera chance dal primo minuto per Di Lorenzo

Aggiornamento dal Centro Tecnico Federale di Coverciano, dove la nazionale di Roberto Mancini è in ritiro in vista del match contro la Svizzera in programma mercoledì 16 giugno.

Recupero quasi completo per Marco Verratti che oggi ha svolto allenamento in gruppo ed è da considerarsi arruolabile in vista delle prossime uscite degli azzurri. Solo lavoro in palestra per Alessandro Florenzi e Domenico Berardi entrambi usciti malconci dal match contro la Turchia. Il terzino destro ex Roma sarà indisponibile per la partita contro i bianco rossi di Svizzera, al suo posto giocherà titolare Giovanni Di Lorenzo.