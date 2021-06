Osimhen libero da impegni e subito alla corte di Spalletti: sarà in ritiro a Dimaro dal 15 luglio

Osimhen subito alla corte di Luciano Spalletti: sarà in ritiro a Dimaro dal 15 luglio ed avrà voglia di dimostrare al tecnico di Certaldo le sue doti per continuare sempre più il suo percorso di crescita. L’uomo del futuro avrà l’onere e l’onore di lavorare con Spalletti fin da subito, a dispetto degli altri compagni come: Insigne, Zielinski, Mertens (in permesso speciale post Europeo) e Lozano (che potrebbe essere convocato dalla Nazionale olimpica messicana).

Dal 15 al 25 luglio a Dimaro ci sarà l’esordio del Napoli di Spalletti nonché la prima apparizione di Osimhen sulle Dolomiti. C’è grande attesa di un ritorno azzurro da quelle parti e grande emozione da parte del nuovo tecnico che non vede l’ora di confrontarsi con il suo nuovo gruppo.

Dopo il ritiro a Dimaro (e forse la tournée in Russia) sarà la volta di Castel di Sangro dove a quel punto Spalletti avrà un’idea chiara su Osimhen. Una cosa è certa: il nigeriano è in mani sicure; il tecnico di Certaldo ha sempre valorizzato le sue punte.