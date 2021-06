Il Napoli vuole De Paul ma c’è grande concorrenza: Basic l’alternativa a centrocampo

Tutti in fila per Rodrigo De Paul: il centrocampista dell’Udinese quest’estate è pronto a lasciare Udine e il Napoli vuole mettersi davanti alla concorrenza per anticipare gli altri club, ma secondo il Corriere dello Sport, questo non è l’unico ostacolo.

Infatti, il prezzo del cartellino è di 40 milioni, un costo elevato, nonostante per Giuntoli il giocatore sia un vero e proprio “tormento”. L’alternativa a centrocampo è già pronta: Basic del Bordeaux, a costi più contenuti.