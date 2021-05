Iannicelli: “Gattuso deve chiedere scusa: aveva in mano una squadra da scudetto è arrivato in Europa League”

Il collega, Peppe Iannicelli, nel corso della trasmissione a Canale 21, è intervenuto a proposito della mancata qualificazione in UEFA Champions League arrivata all’ultima giornata di campionato. Di seguito, le sue parole, evidenziate dalla nostra redazione:

“Sarà il Cagliari, il gol di Pinco Pallino, il rigore di Cuadrado, il Napoli ha dato dimostrazione di pochezza per una squadra che lotta a quei livelli. Se c’è qualcuno che deve chiedere scusa è Gattuso: appena ti sarà data parola, devi chiedere scusa alla società che ti ha messo in mano una squadra da scudetto e sei arrivato in Europa League, fino al triste epilogo di stasera dove il Verona ha giocato dignitosamente e nulla di più.

Mai avrei immaginato il fallimento del Napoli in questa partita, ma tutto ciò è lo specchio della stagione azzurra. Un potenziale idoneo per vincere lo scudetto ma uscire così è un delitto. Nessuno di noi in sede di previsione della stagione avrebbe immaginato il Napoli fuori dalla zona Champions”.