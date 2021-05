Rigore di Insigne, il retroscena: Ribery e la carica suonata a Terracciano

Il Napoli ha espugnato il Franchi, battendo la Fiorentina per 0-2. I gol sono stati di Insigne e un autogol di Venuti. DAZN ha svelato un retroscena interessante riguardate la rete del capitano azzurro. Ribery ne è il protagonista.

Dopo l’assegnazione del penalty agli azzurri Insigne era in procinto di tirare il rigore. Franck Ribery ha suonato la carica al suo portiere, e messo pressione al capitano del Napoli. “Vai Peter! Peter vai, è tuo fra!” ha urlato il fantasista francese. Le parole di Ribery hanno avuto, in parte, l’effetto sperato: parata di Terracciano in prima battuta, ma tap in su respinta di Insigne.