PAGELLE NAPOLI UDINESE – Si è da poco concluso il match tra Udinese e Napoli, gli azzurri si sono imposti per 4-1 contro l’Udinese, reti siglate da Zielinski, Fabian Ruiz, Lozano e Di Lorenzo. Nell’Udinese in gol Okaka.

Nel primo tempo gli uomini di Gattuso hanno sbloccato il match con la rete di Piotr Zielinski, poco dopo il raddoppio firmato Fabian Ruiz. Poco prima della fine del primo tempo per l’Udinese in gol Stefano Okaka. Nei secondi quarantacinque minuti gli azzurri ipotecano il discorso con le reti di Lozano prima e Di Lorenzo poi.

Pagelle Napoli Udinese: i voti

Meret 6: Nulla può sulla rete di Stefano Okaka che insacca sul secondo palo. Per il resto della partita non subisce nessun tiro pericoloso verso lo specchio.

Di Lorenzo 7: Ennesima grande prestazione del terzino azzurro che dopo l’assist di La Spezia, oggi corona la sua partita con la rete del 4-1. Spinge per tutta la partita e non commette sbavature in fase difensiva.

Manolas 6: Leggero sulla marcatura di Okaka, mai impensierito per il resto della partita. Buona partita del difensore greco.

Rrahmani 6: Così come Manolas, non viene mai impensierito dagli attaccanti dell’Udinese. Prova sufficiente anche per il 33 azzurro.

Hysaj 6.5: Salutarlo sarà davvero strano, le sue ultime partite però sono decisamente più che sufficienti. Anche contro l’Udinese disputa un buonissimo match.

Bakayoko 6: Partita sufficiente quella del numero 5, poche sbavature e tante intercettazioni utili ai fini delle ripartenze.

Fabian Ruiz 7,5: Il suo 2-0 è una vera e propria magia, il pallone si insacca all’incrocio dei pali dove nessuno può arrivare.

Lozano 7: Il messicano è tra ii meno attivi nel primo tempo, non a caso Gattuso più volte lo richiama chiedendogli di restare concentrato. Nella seconda frazione però si accende e ruba un prezioso pallone all’Udinese trasformandolo nella terza rete azzurra.

Zielinski 7.5: Sembrava essere in ombra ad inizio partita, al 28′ però si fa trovare pronto segnando la prima rete azzurra. Poco dopo cede a Fabian Ruiz il pallone del 2-0. Sontuoso come sempre.

Insigne 6.5: Nella prima frazione è tra i più attivi nel reparto offensivo azzurro ma non riesce a mettere la firma sul match. Il diciottesimo gol in campionato non arriva nonostante i tanti tenativi del capitano azzurro.

Osimhen 7: Propizia la rete dell’1-0 con una bella giocata che lo libera al tiro che però viene bloccato da Musso, quest’ultimo nulla può sul tap in di Zielinski. Grande partita la sua, si carica l’attacco sulle spalle e pur non trovando il gol è anche oggi tra i migliori.

Napoli-Udinese, voti social:

Ultime calcio Napoli

Con il successo ottenuto oggi il Napoli vola in seconda posizione e continua la rincorsa alla prossima Champions League. Gli azzurri vincendo le restanti due partite sono padroni del loro destino, raggiungerebbero infatti matematicamente l’accesso all’Europa che conta.