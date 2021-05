Iannicelli: “Gattuso bravo a uscire da un momento difficile, ma ha perso troppi punti in passato. Io ripartirei da Allegri”

Il giornalista Peppe Iannicelli ha parlato a Campania Sport, programma in onda su Canale 21, commentando la vittoria del Napoli sull’Udinese.

“Questo organico è forte, poteva competere per lo scudetto. Chi ci dava dei cialtroni, adesso deve rimangiarsi tutto dalla A alla Z, sono stati smentiti tutti coloro che non sottolineavano la forza della squadra.

Gattuso è stato bravo a uscire da un momento difficilissimo e ha sempre avuto il gruppo dalla sua. Questi sono due elementi a suo favore. Ma, nel momento di crisi, aveva perso completamente la bussola. Il Napoli ha perso partite schierando un organico che era perfettamente in grado di battere le avversarie e, soprattutto, Ringhio si era avventurato in polemiche speciose contro la società.

Se io fossi il presidente e dovessi mettere sul piatto della bilancia tutte queste cose, non dico che la decisione è semplice, ma non è scontata. Non sono del tutto d’accordo che l’anno prossimo con due innesti il Napoli con Gattuso potrebbe lottare per lo scudetto.

Io prenderei Allegri. Lui con una grande squadra, l’occasione non la spreca. Sono sicuro che con questo organico, Allegri avrebbe vinto il campionato”.