Lazio, Immobile e Luis Alberto a rischio per il Napoli: i dettagli

Arrivano cattive notizie dalla seduta di allenamento della Lazio per Simone Inzaghi. Il tecnico dei biancocelesti rischia di dover rinunciare a pedine fondamentali per la trasferta contro il Napoli.

C’è apprensione per le condizioni di Ciro Immobile che, al termine della seduta di allenamento di oggi, è stato colpito duro alla tibia da Armini in un contrasto di gioco rimediando così una forte contusione. Per questo motivo l’attaccante partenopeo è stato costretto a saltare l’esercitazione finale di cross e tiri in porta.

Al momento filtra un cauto ottimismo, visto che la gara si disputerà giovedì sera. In ogni caso sarebbe pronto Caicedo al fianco di Correa. A rischio anche Luis Alberto e Lucas Leiva, che non sono al meglio. Se dovessero alzare bandiera bianca sarebbero Parolo e Pereira a far compagnia a Milinkovic al centro del campo.