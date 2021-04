Mertens, TuttoSport annuncia: “In azzurro fino al 2023”

Stando a quanto riportato da TuttoSport, Dries Mertens è pronto a vestire d’azzurro fino alla stagione 2022/2023. Nonostante le ultime uscite non ai soliti livelli, il folletto belga ha nel contratto l’opzione per prolungare l’accordo e non porre fine al matrimonio col Napoli.

D’altronde, la società partenopea, crede tanto in Dries Mertens e non vuole lasciarselo sfuggire: ecco che quindi, “con l’obiettivo di gettarlo nella mischia nella parte finale della sfida può fare la differenza“ ed il Napoli, preferisce blindare il suo top scorer all time. La dirigenza azzurra crede fortemente nel suo leader ed a fine stagione prolungherà l’accordo con lui fino al 2023.