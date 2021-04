Acerbi: “Crediamo alla Champions League, potenzialmente siamo a -1 dal Napoli”

Francesco Acerbi, difensore della Lazio, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport 24. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Crediamo nel quarto posto? Certo, certo siamo lì. Possiamo sbagliare poco ma abbiamo anche una gara in meno col Torino e potenzialmente siamo a -1 dal Napoli. Ci crederemo fino alla fine, anche perché abbiamo dimostrato sia in Champions che in campionato di poter rientrare tra le prime quattro”.