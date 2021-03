Gazzetta, Mancini pensa alla lista per l’Europeo: dubbio per Di Lorenzo e Meret

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, sembra che Roberto Mancini abbia le idee chiare per il gruppo squadra nazionale. La lista dei convocati per l’Europeo prende forma e restano solo alcuni dubbi da sciogliere: in dubbio la presenza di Di Lorenzo e Meret. Ecco quanto evidenziato:

“Considerando la chiamata di otto difensori, resta uno il posto in difesa e nello specifico è l’esterno destro che si alternerà a Florenzi. A giudicare da prestazioni e presenze, Di Lorenzo era in vantaggio su Mancini e gli altri. Poi la selezionabilità di Toloi ha cambiato lo scenario. L’italo-brasiliano dell ‘Atalanta viene da un campionato nel quale ha interpretato il centrale di difesa a tre: il ct potrebbe impiegarlo sia al centro che da esterno.

Probabile che stasera Toloi e Di Lorenzo giochino entrambi anche se non insieme. In porta è stato scelto Sirigu, oltre Donnarumma. Per il terzo posto è Cragno-Meret“.