In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto ai microfoni Daniel Verdù, giornalista di El Pais, rilasciando alcune dichiarazioni. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Sarri e Juventus? È uno stile diverso, forse non funzionava. Probabilmente l’hanno licenziato anche per una questione estetica, perché non corrisponde a quella sorta di stile. Conquista dell’inutile della Juventus? Una nuova bellezza, un nuovo stile di gioco che probabilmente non è la sua. Non si sa molto bene dove vanno e dove finiranno. Juventus simpatica? Io ho due squadre: il Barcellona e il Napoli.

Differenza tra Napoli e Juventus? Da noi si dice che il Barcellona era l’esercito disarmato della Catalogna. Quel Napoli di Sarri mi ha colpito molto, perché corrispondeva all’orgoglio del Sud. Juventus non in Champions? Sarebbe un dramma. Vediamo come finisce la stagione”.