Padoin sulla Juve: “Non è chiuso il discorso scudetto, manca ancora la gara col Napoli”

Simone Padoin, dopo quattro stagioni giocate alla Juventus, ha dato ufficialmente addio al calcio giocato. Ai microfoni di tuttomercatoweb.com ha parlato del mancato passaggio del turno in Champions dei bianconeri contro il Porto, ma anche della sfida contro il Napoli:

“Ora siamo qui ad ascoltare tante critiche perché in effetti ci si aspettava di più ma in ogni caso c’è ancora lo scudetto e il discorso non è chiuso perché manca lo scontro diretto e c’è da giocare la gara col Napoli. C’è tempo per recuperare”.