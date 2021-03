Chiariello: “Gattuso ha mandato a quel paese l’ufficio stampa del Napoli, che cafonata! È un allenatore fuori controllo con la società!”

Il giornalista Umberto Chiariello, nel corso di Campania Sport, ci ha tenuto a ricordare l’episodio che ha coinvolto direttamente Gennaro Gattuso in un litigio con il capo ufficio stampa Guido Baldari, sottolineandone la gravità. Ecco le sue dichiarazioni:

“State dimenticando un episodio gravissimo: Gattuso ha mandato a quel paese Baldari solo perché si stava congratulando con lui per la vittoria, ha mandato a quel paese l’ufficio stampa del Napoli. E’ un allenatore fuori controllo con la società. Poiché De Laurentiis non lo vuole cacciare lo deve mettere in silenzio, altrimenti fa danni. Ormai vivono da separati in casa. Ciò che è successo con Baldari è un segnale verso di lui o verso la società? Parliamoci chiaro. Una cafonata del genere davanti alle telecamere si fa?”.