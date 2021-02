Le probabili formazioni: diverse novità per Gattuso, Inzaghi per la prima volta senza Glik

Come scrive il Corriere dello Sport di oggi, il Napoli che scenderà in campo alle 18 contro il Benevento, presenterà qualche novità in formazione. 4-2-3-1 per Gattuso, che ritroverà Mertens dal primo minuto. Poi solito ballottaggio portieri che vede Ospina tra i pali, insieme con Ghoulam a sinistra e Koulibaly al centro della difesa.

Dal Benevento, Inzaghi con l’albero di Natale si affida al solito Lapadula in attacco, e per la prima volta in stagione farà a meno di Glik in difesa.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Ghoulam; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Depaoli, Tuia, Barba, Foulon; Hetemaj, Schiattarella, Viola; Ionita, Caprari; Lapadula