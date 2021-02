Zielinski: “Dispiace per i tifosi, potevamo passare il turno. Adesso pensiamo a fare bene in campionato”

È finita la partita al Maradona tra Napoli e Granada sul risultato di 2 a 1. I partenopei non riescono a passare il turno ed arrivare agli ottavi di Europa League. Nonostante un inizio incoraggiante, gli azzurri non sono riusciti a ribaltare il risultato dell’andata. Zielinski autore del primo goal, ha commentato la partita ai microfoni di Sky Sport. Ecco quanto evidenziato:

“Peccato per il risultato. Nel secondo tempo abbiamo creato un paio di occasioni buone per andare in vantaggio di due o tre goal. Potevamo passare il turno.

Rimpianto per non essere passati? Ovvio che per la società e per i nostri tifosi, ci hanno caricati in tanti. Purtroppo non siamo riusciti a passare, bisogna concentrarsi sul campionato. L’anno prossimo pensiamo di nuovo a fare grandi cose in Europa.

Come si fa a cambiare la stagione? Bisogna vincere le partite il più possibile. È rimasto il campionato sperando di uscire dall’emergenza. Credo che possiamo fare bene già con il Benevento.

“Pesa il risultato dell’andata? Difficile spiegare, lì abbiamo perso il controllo per dieci minuti in cui abbiamo fatto due errori”.