UFFICIALE – Torino – Sassuolo è stata rinviata! Spunta la data del recupero

Ora è ufficiale: Torino – Sassuolo è stata rinviata! La sfida in programma per il 26 febbraio, come anticipo di Serie A, è stata rinviata al 17 marzo alle ore 15:00. La Lega Serie A mette nel mirino anche la sfida con la Lazio: in programma per il 2 marzo ed ora a forte rischio rinvio.

La variante inglese del COVID-19 preoccupa e non poco e l’ombra del sospetto di questo contagio, nei giocatori granata, impone restrizioni.