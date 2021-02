Colantuono: “L’Atalanta domenica potrebbe già essere con la testa alla Champions!”

Stefano Colantuono, allenatore e dirigente della Sambenedettese, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto dichiarato:

“I risultati sono importanti. L’ultima vittoria del Napoli aveva messo a tacere alcune polemiche. La medicina migliore resta sempre la vittoria. Non si può parlare di assenze sempre però cominciano ad essere veramente tante. Questa squadra non riesce a trovare una continuità di formazione. E’ innegabile che ieri il Napoli non abbia fatto bene, al di là delle assenze. Atalanta? Io penso che l’Atalanta senta molto la partita con il Real Madrid, perchè può fare bene. Ho la sensazione che quest’anno, sulla scorta di quello che è successo lo scorso anno, sanno che possono fare bene, perché sono diventati una squadra di livello. Potrebbe dare un’occhiata in più alla Champions League, così come alla Coppa Italia, competizione alla quale tengono molto. Ciò nonostante, il Napoli deve dare qualcosa in più per fare bene contro l’Atalanta”.