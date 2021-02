Maglia Napoli stile Argentina di nuovo disponibile al Fan Shop Napoli di Scafati

La maglia della SSC Napoli in stile argentina è tornata disponibile. Il Fan Shop Napoli di Scafati (339, Corso Nazionale, 337, 84018, SA) l’ha nuovamente messa in vendita, anche per chi non è riuscito a prenotarla precedentemente.

Di seguito alcune foto della splendida maglia del club partenopeo, indossata per la prima volta contro la Roma pochi giorni dopo la morte di Diego Armando Maradona, a cui tra l’altro la casacca è dedicata.